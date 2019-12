Serie B, Inzaghi batte Nesta: Benevento-Frosinone finisce 1-0

ULTIME NEWS MILAN – Il Benevento vince ancora e si porta momentaneamente a +12 sulla seconda in classifica. Al Vigorito, infatti, Pippo Inzaghi batte anche l’amico Sandro Nesta, ex compagno di squadra ai tempi del Milan e ora tecnico del Frosinone. Per i ciociari interrotta una striscia di 3 vittorie consecutive che aveva portato i gialloblù al terzo posto. Per i sanniti è sempre più monologo e dominio in un campionato in cui nessuno riesce a tenergli testa. Intanto, un altro ex rossonero ieri è stato esonerato: ecco chi è>>>

