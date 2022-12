Serie A Femminile, Milan-Roma 0-2: il commento e la classifica | News

E' terminata 0-2 il match tra Milan e Roma, gara valida per l'11^ giornata del campionato di Serie A femminile. Primo tempo abbastanza bloccato, con le giallorosse che hanno avuto un paio di occasioni per andare in vantaggio, anche se ad aver segnato è stato proprio il Milan. La rete di Bergamaschi al 21esimo minuto, però, è stata annullata per una posizione di fuorigioco proprio del capitano rossonero. Sette minuti più tardi, però, è la squadra di Spugna ad andare vicinissima al vantaggio. Cross di Serturini, Giacinti anticipa Giuliani ma la palla esce incredibilmente fuori di poco. Al 38esimo il Milan ha una buona chance per andare in vantaggio: cross di Thrige per Asllani che, tutta sola, manca l'appuntamento con il pallone. Un minuto dopo, ancora Giacinti impegna Giuliani che si oppone di piede a distanza ravvicinata. Nei secondi finali di fine tempo, Greggi prova il tiro dal limite che esce fuori di poco, complice una leggera deviazione.