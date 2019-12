Serie A – Atalanta-Milan 5-0: il tabellino del match di Bergamo

ATALANTA-MILAN – Il Milan perde la faccia e la dignità a Bergamo venendo preso a pallonate dall’Atalanta per 90 minuti. I bergamaschi si impongono con un secco 5-0 che non ammette repliche. Rossoneri mai in partita e ora la distanza dal quarto posto è addirittura di 14 punti.

Questo il tabellino del match di Bergamo.

ATALANTA-MILAN 5-0: 10′ Gomez (A), 61′ Pasalic (A), 63′ Ilicic, 72′ Ilicic (A)

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez (46′ Calabria); Kessié, Bennacer, Bonaventura (64′ Piatek); Suso (84′ Castillejo), Leao, Çalhanoglu. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Caldara, Gabbia, Biglia, Krunić, Rebić. Allenatore: Pioli.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Pasalic, Gosens (88′ Hateboer); Ilicic (80′ Muriel), Malinovskyi, Gomez (88′ Freuler). A disposizione: Sportiello, Rossi, Ibanez, Masiello, Barrow. Allenatore: Gasperini

Arbitro: La Penna di Roma.

Ammoniti: Musacchio (M), Suso (M), Castagne (A), de Roon (A), Romagnoli (A), Kessie (M)

Espulsi: nessuno.

