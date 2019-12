Scaroni: “Vogliamo riportare il Milan dove deve stare: serve un nuovo stadio”

NEWS MILAN – Intervistato dalla ‘BBC‘ all’interno di un servizio sulla realizzazione di un possibile, nuovo stadio nella città di Milano per Milan e Inter, il Presidente del club di Via Aldo Rossi, Paolo Scaroni, ha ribadito, ancora una volta, la necessità di un altro impianto sportivo che mandi in pensione lo storico ma ormai attempato ‘Giuseppe Meazza‘ in zona San Siro.

“Per me il fattore chiave per i nostri successi è riportare il Milan dove deve stare, uno dei top club in Europa. Oggi non è così, ma se vogliamo tornare abbiamo bisogno di un nuovo stadio. Vogliamo incrementare i ricavi dallo stadio ogni anno che oggi sono di 34 milioni. Per esempio l’Arsenal ne guadagna più di 100“.

“Noi stiamo progettando un nuovo stadio nella stessa zona di ‘San Siro‘. Lo stiamo sviluppando insieme all’Inter – ha ricordato Scaroni -. Utilizziamo già assieme ‘San Siro‘ e vogliamo continuare a stare insieme nel nuovo stadio. Il punto è cosa si può mantenere del vecchio stadio per mantenere la sua memoria. ‘San Siro‘ l’ho visto per la prima volta più di 30 anni fa ma dobbiamo superare la nostalgia perché dobbiamo andare verso il futuro non verso il passato”.

Stamattina, a Palazzo Marino, Milan e Inter hanno incontrato l’Amministrazione comunale per discutere di una possibile rifunzionalizzazione di ‘San Siro‘. Per conoscere l’esito del summit, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android