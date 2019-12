Sarri su Demiral: “Cresciuto improvvisamente. E’ in fiducia, giusto che giochi”

ULTIME NEWS – Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato al termine della gara vinta contro la Sampdoria: queste le parole sul difensore turco Merih Demiral. “In allenamento è cresciuto improvvisamente. Sprizza energia e positività, trascina. Per questo l’ho messo in campo, ma sta dimostrando queste cose anche in partita. Ora è così, poi ci saranno momenti della stagione in cui starà meglio un altro e giocherà un altro. Ora è in fiducia e ha energia, per cui è giusto che stia dentro”. L’ex centrale del Sassuolo rimane sempre un possibile obiettivo del Milan per rinforzare la retroguardia, sebbene al momento Todibo rimanga avanti: le ultime>>>

