Sacchi: “Riconoscente al Milan, ai tifosi ed ai giocatori che ho allenato”

NEWS MILAN – Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997, ha parlato di Milan, ma anche di Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso, con il secondo che ha sostituito il primo sulla panchina del Napoli, ai microfoni di ‘Tiki Taka‘, trasmissione in onda sulle frequenze di ‘Canale 5‘.

Queste le dichiarazioni di Sacchi: “Ho un’idea confusa sulla situazione di Napoli. A me dispiace molto che Carlo sia andato via, speriamo che Ringhio riesca a sistemare le cose. Dà la sensazione di una squadra che ha perso una motivazione forte. Milan? Per me è una grande gioia, grande soddisfazione, mi emoziono ancora. Quindi devo essere molto riconoscente a questo club, a questi tifosi ed ai giocatori che ho allenato”. Queste, invece, le dichiarazioni sul Milan e sul Napoli di Gianni Rivera: continua a leggere >>>

