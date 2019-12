Rui Costa su Pioli: “Risolleverà il Milan. Ho un’enorme stima per lui”

NEWS MILAN – Manuel Rui Costa, ex trequartista del Milan ed oggi dirigente del Benfica, ha parlato ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’: ecco le sue dichiarazioni su Stefano Pioli tecnico dei rossoneri. “A Stefano voglio bene e devo molto. L’anno in cui sono arrivato a Firenze (1994, n.d.r.), per me era tutto nuovo e sono andato ad abitare sopra casa sua. Non era solo un compagno, ma anche un amico che mi ha aiutato in tantissime situazioni. Ho un’enorme stima e considerazione per lui. Come tecnico e come uomo. E non posso che augurargli il meglio. Sono convinto che risolleverà il Milan”. Kessie resta uno dei nomi in uscita dal Milan: ecco le ultime sull’ivoriano>>>

