Rui Costa su Ibrahimovic: “Per lui l’età non conta. Può trascinare i compagni”

NEWS MILAN – Manuel Rui Costa, ex trequartista del Milan ed oggi dirigente del Benfica, ha parlato ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’: le sue dichiarazioni sul ritorno di Ibrahimovic in rossonero. “Ibra è Ibra. Anche a 38 anni. Per lui, l’età non conta e tra poco vedrete che sarà in forma. Una stella così può fare la differenza. Il Milan aveva bisogno di un simile innesto perché Zlatan è capace di trascinare i compagni. Ibrahimovic ha deciso di venire al Milan non per soldi, ma per motivazioni. E se uno come lui ci tiene, il Milan ha fatto un affare”. Per leggere l’intervista completa>>>

