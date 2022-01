Risultati Coppa Italia – Milan-Genoa 3-1 (dts): tabellino e marcatori | News

Il tabellino di Milan-Genoa, partita valida per gli Ottavi di Finale in Coppa Italia svoltasi a 'San Siro'. Dati, numeri e statistiche

Dopo lo spavento iniziale, arriva una rimonta che torna a far sorridere il Milan. Non una bella prova quella dei rossoneri, che però si tengono stretta la Coppa Italia. Il Diavolo va in svantaggio dopo poco più di un quarto d'ora con il colpo di testa di Ostigard. Servono i cambi di Stefano Pioli per dare una scossa decisiva alla squadra: questa scossa si chiama Rafael Leao. Il portoghese semina il panico come solo lui sa fare e segna, fortunosamente, il gol del 2-1 nel primo tempo supplementare. Nel secondo la chiude Alexis Saelemaekers. Ecco il tabellino completo del match!