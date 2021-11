Retroscena Pioli: il tecnico del Milan ha incontrato Guardiola

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha incontrato Pep Guardiola, tecnico del Manchester City. A svelarlo è Lele Adani

Durante la Bobo TV, infatti, si è parlato dell'evoluzione di Pioli e di come sia cambiato nel corso del tempo. In chat hanno scritto di un incontro tra il tecnico rossonero e Guardiola, cosa che è stato confermata successivamente da Lele Adani: " Confermo, ho appena ricevuto la conferma da Manchester…". L'ex difensore ha ricevuto la conferma da Manuel Estiarte, ex pallanuotista e attuale collaboratore tecnico di Guardiola. Insomma, l'incontro c'è stato e siamo sicuri che Pioli avrà appreso nuovi strumenti per far volare ancora più in alto il suo Milan.