ZTE-Milan, Giroud ancora al centro dell’attacco: l’occasione del francese

La doppietta di Colonia non ha saziato Giroud, che oggi ripartirà nel ruolo di punta titolare per il match contro gli ungheresi dello ZTE

Dopo le strabilianti prodezze della passata stagione, Olivier Giroud ha già ricominciato a far gridare ed emozionare i tifosi del Milan . Durante la prima uscita stagionale a Colonia , l'ex Chelsea ha infatti subito timbrato una doppietta, tra l'altro di pregevolissima fattura.

Oggi il Milan è impegnato nel confronto amichevole con gli ungheresi dello Zalaegerszegi e stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, Giroud partirà nuovamente titolare. Se i due sigilli messi a referto al RheineEnergieStadion non dovessero bastare, stasera il francese tenterà di ripetersi per guadagnarsi definitivamente una posizione di forza nelle gerarchie dell'attacco rossonero. Tutto ciò, avverrà con un look dell'ultima ora: il bomber savoiardo si è infatti tinto i capelli di biondo.