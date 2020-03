Ziliani: “Milan, e se avesse ragione Gazidis a volere Rangnick?”

NEWS MILAN – Paolo Ziliani, editorialista per ‘Il Fatto Quotidiano‘, ha parlato così del futuro della panchina del Milan: “Con tutto il rispetto per Paolo Maldini e Zvonimir Boban, che nella storia del Milan rappresentano tantissimo, la domanda che sommessamente ci permettiamo di fare, mentre la stagione volge al termine, è semplice: e se avesse ragione Ivan Gazidis? A volere Rang Rangnick al Milan, intendiamo”.

“Perché magari ci sbagliamo, ma tra la scelta estiva di Maldini, quella di Marco Giampaolo allenatore, subito abortita per passare all’opzione Stefano Pioli, l’idea di rivolgersi a Rangnick a noi pare di un’altra categoria – ha commentato Ziliani -. Anzi, è il tipo di scelta che ci saremmo aspettati da uomini navigati come Maldini e Boban, calciatori che hanno vissuto in diretta la svolta epocale di Arrigo Sacchi al Milan, lo sconosciuto allenatore portato in rossonero, via Rimini e via Parma, da Silvio Berlusconi“.

A proposito di Berlusconi: oggi l’ex Cavaliere si è reso protagonista di un gesto molto nobile volto a contrastare la pandemia da coronavirus …

