Zazzaroni: “Milan, i 60 punti conquistati finora sono il tuo vero valore”

Ivan Zazzaroni, direttore del 'Corriere dello Sport', ridimensiona così il Milan dopo il pareggio a San Siro contro la Sampdoria

Si è parlato troppo spesso di scudetto forse, ma il Milan non era ancora pronto per battagliare contro una squadra più pronta come l'Inter. I nerazzurri sembrano ormai in fuga, soprattutto dopo la vittoria di Bologna che li porta a 8 punti di vantaggio dai rossoneri (con una partita da recuperare). A Stefano Pioli rimane così l'obiettivo, importante, della Champions League. Il Milan è in corsa e dovrà vedersela con diverse squadre che lottano per lo stesso obiettivo. Un traguardo alla portata? Il campionato ha finora detto sicuramente di sì, ma c'è chi non la vede allo stesso modo.