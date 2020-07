Verso Spal-Milan, ultimi due precedenti positivi per il Diavolo a Ferrara

MILAN NEWS – Come fa notare l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, nei ultimi due precedenti a Ferrara, il Milan è sempre uscito con una vittoria. Nella stagione 2017/2018 ha rifilato un netto 4-0 alla Spal, mentre lo scorso anno ha vinto per 3-2 nel match in cui è stata sfiorata la Champions League, sfuggita per un solo punto.

