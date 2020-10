Verso Milan-Spezia, Pioli punta su Tonali: “E’ un titolare”

Pioli esalta Tonali

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sandro Tonali sarà quasi sicuramente uno dei titolari che scenderanno in campo in occasione di Milan-Spezia, match valido per la 3^ giornata di Serie A. Stefano Pioli non sta forzando il suo inserimento nel gruppo, ma lo sta impiegando con parsimonia e attenzione. Questo non vuol dire che il classe 2000 sia un panchinaro di questa squadra, anzi. Queste le sue parole in conferenza stampa sull’argomento: “Tonali aveva già fatto bene a Crotone. Non è un giovane di prospettiva, è un titolare del Milan“.

