Verso Milan-Spezia, Kjaer l’unico rossonero in campo sopra i 25 anni?

Il ‘vecchietto’ Kjaer

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan-Spezia, match valido per la 3^ giornata di Serie A, chiude oggi il primo ciclo della stagione rossonera 2020/2021, fitto di impegni tra campionato e preliminari di Europa League. Dopo il passaggio ai gironi della competizione, per i rossoneri è tempo di pensare nuovamente al campionato, con Stefano Pioli che ha intenzione di mettere in pratica un massiccio turnover. Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’ l’allenatore rossonero potrebbe mandare in campo una formazione ricca di classe 1999 e 2000 ad eccezione di Simon Kjaer, che potrebbe essere l’unico calciatore sopra i 25 anni.

