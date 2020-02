Verso Milan-Juventus, nessuna strigliata alla squadra dopo il derby

NEWS MILAN – Come viene riportato dal Corriere della Sera, il Milan, dopo il derby perso contro l’Inter, si è ritrovato a Milanello per preparare la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Da parte di Stefano Pioli e dello staff tecnico non c’è stata nessuna strigliata alla squadra, ma un confronto per capire i motivi per cui la luce si è spenta nel secondo tempo della stracittadina. Presenti anche Maldini e Massara. Intanto un noto giornalista fa una proposta a Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android