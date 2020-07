Verso Milan-Juventus, Diavolo in ansia per Calhanoglu: le sue condizioni

MILAN NEWS – Un Milan brillante ha spazzato via una Lazio in piena corsa scudetto. Un risultato conquistato anche grazie ad Hakan Calhanoglu, che ha aperto le marcature rossonere con un tiro dalla distanza. Il turco però, al minuto 40, ha dovuto abbandonare il campo per una contusione al polpaccio sinistro. Niente di grave, ma le sue condizioni tengono il Milan in apprensione per la difficile gara contro la Juventus. Queste le parole del numero 10 a fine partita: “Adesso sento un po’ male, ho preso una botta, ma spero di esserci già contro la Juventus“.

