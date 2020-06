Verso Lecce-Milan – Paqueta, altra bocciatura: solo panchina per lui

MILAN NEWS – Dopo un impatto incredibile con la maglia del Milan lo scorso gennaio, Lucas Paqueta si è progressivamente spento in questa stagione. Dubbi sulla sua posizione in campo e sulla condizioni fisica lo hanno sempre di più spinto all’indietro nelle gerarchie di Stefano Pioli. Dopo la titolarità in Coppa Italia contro la Juventus, secondo quanto riferisce ‘Il Corriere della Sera’, il brasiliano siederà nuovamente in panchina questa sera in occasione di Lecce-Milan. Ennesima bocciatura di un giocatore pagato quasi 40 milioni di euro un anno e mezzo fa.

