Verso Inter-Milan, Handanovic non vuole saltare il derby

NEWS MILAN – Sempre più probabile la presenza di Samir Handanovic nel derby contro il Milan, in programma domenica sera a San Siro.

Handanovic, come noto, ha un problema al mignolo della mano, tanto è vero che si sta allenando con un tutore, ma da capitano non ha nessuna intenzione di saltare il derby. La decisione verrà presa nei prossimi giorni dallo stesso portiere e dallo staff medico, ma la sensazione è che l’estremo difensore sarà in campo. Intanto Spalletti spiega un retroscena legato al Milan, continua a leggere >>>

