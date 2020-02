Verso Inter-Milan, Handanovic è in dubbio: ecco le sue condizioni

NEWS MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, è in dubbio la presenza di Samir Handanovic nella partita contro il Milan, gara in programma domenica sera a San Siro. Gli esami di ieri hanno evidenziato un’infrazione al quinto dito della mano sinistra: la situazione verrà monitorata giorno dopo giorno dallo staff medico neraazzurro.

Il portiere dell’Inter proverà ad allenarsi con un tutore, ma la decisione spetterà al portiere, che dovrà valutare in questi giorni la sua resistenza al dolore, non il massimo per un estremo difensore. Se non dovesse farcela spazio a Padelli, che ha gia giocato nella partita contro l’Udinese. Intanto Pioli spera nella conferma, continua a leggere >>>

