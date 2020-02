Verso Fiorentina-Milan: Vlahovic, attacco al mito Ibrahimovic

NEWS FIORENTINA – Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Dusan Vlahovic, classe 2000, attaccante serbo che, sabato sera, allo stadio ‘Franchi‘ di Firenze, guiderà l’attacco viola in occasione di Fiorentina-Milan. Vlahovic, dunque, avrà la grande opportunità di sfidare il suo mito, l’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic, leader della compagine rossonera.

Vlahovic, ha sottolineato il quotidiano romano, ha studiato, in gioventù, tutti gli attaccanti più forti in circolazione ai quali, per alcune caratteristiche tecniche e fisiche, è stato spesso accostato: da Marco van Basten a Robert Lewandowski, passando proprio per Ibrahimovic, salvo poi preoccuparsi di essere semplicemente sé stesso. La Fiorentina è diventata la sua famiglia, in Toscana sta benissimo e, presto, si siederà al tavolo del direttore sportivo Daniele Pradè per discutere il rinnovo di contratto.

Vlahovic piace, in particolare, a Roma e Napoli, ma vede il suo futuro ancora colorato di viola e, per un sorriso della gente della Fiorentina, farebbe di tutto: si è imposto in Primavera a suon di reti (19 nella stagione 2018-2019 tra campionato e coppa) e ha fatto dunque il grande salto nella Prima Squadra, dove, in quest’annata, ha già messo a segno 9 gol in 25 gare. L’intesa con un altro gioiello giovanissimo, Federico Chiesa, funziona, e la squadra affidata a Giuseppe Iachini gongola.

Sabato sera, però, ci sarà da fermare il Milan del mito Ibrahimovic e per Vlahovic, già in gol in questa stagione contro l’Inter, sarà un altro, grande esame di maturità che vorrà, certamente, superare a pieni voti. A luglio, a Firenze, potrebbe arrivare proprio dal Milan un gradito rinforzo per il centrocampo: per i dettagli di calciomercato, continua a leggere >>>

