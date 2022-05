Verona-Milan 1-3, la moviola: “Tonali, era fuorigioco” | Serie A News

La moviola di Verona-Milan 1-3, partita della 36^ giornata della Serie A 2021-2022, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato la moviola di Verona-Milan. La partita della 36^ giornata della Serie A 2021-2022 è terminata 1-3 per il Diavolo di Stefano Pioli al 'Bentegodi'. Voto 7 per l'arbitro del match, il signor Daniele Doveri della sezione A.I.A. di Roma 1, poiché bravo per "posizionamento, atteggiamento, scelte". Negli episodi dentro e fuori dall'area.

La moviola di Verona-Milan, di fatto, si inaugura con il annullato al 16' a Sandro Tonali. Rete non convalidata da Doveri dopo un check del V.A.R.: sul lancio dalle retrovie di Mike Maignan, il centrocampista rossonero, con il piede, è oltre l'ultimo difendente scaligero, Ivan Ilić e, pertanto, in posizione di fuorigioco.

Al 3' e al 20' è Rafael Leão a creare qualche grattacapo al direttore di gara del 'Bentegodi', quando scappa via sulla fascia sinistra per duellare con Adrien Tameze prima e Marco Faraoni poi. Nel primo caso, il contrasto avviene fuori area, con Doveri che non lo giudica nemmeno falloso, assegnando al Milan soltanto un calcio d'angolo.

Nel secondo caso da moviola di Verona-Milan, invece, il portoghese entra in contatto con il capitano dell'Hellas in un classico duello spalla a spalla. Quindi regolare. Lo stesso Faraoni, poi, entra in rotta di collisione con Theo Hernández e sono scintille: il veronese entra duro, in ritardo sul francese e prende un cartellino giallo (meritato) dopo essersi lamentato di una spinta di Theo nell'azione precedente.

Infine, chiosa della moviola di Verona-Milan, c'è una protesta di Tameze in occasione del secondo gol rossonero, quello segnato ancora da Tonali e che dà il primo vantaggio della partita ai rossoneri. Doveri, di fatto, ostruisce la corsa del centrocampista gialloblu involontariamente e poi gli dirà 'mi dispiace, non mi posso annullare'. Milan, occasione a costo zero dal Barcellona: le ultime news di mercato >>>

