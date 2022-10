Verona-Milan 1-2, Pioli: “Insieme nelle difficoltà” | Serie A News

«Bisogna vincere tante partite se vogliamo pensare di rivincere il campionato - ha evidenziato Pioli dopo Verona-Milan -. Dopo un approccio più che buono potevamo dare una direzione precisa alla partita ma invece ci siamo disuniti. Ancora una volta però nelle difficoltà la squadra ha saputo lavorare insieme, abbiamo delle individualità che ci permettono di trovare la giocata vincente come quella di Ante Rebić per Sandro Tonali . Il bicchiere è pieno, anzi, colmo».

Ora i rossoneri potranno concentrarsi sul Monza, avversario di sabato prossimo a 'San Siro'. «Dentro questa partita c’erano tante motivazioni, volevamo riscattarci e trovare la terza vittoria consecutiva in campionato, filotto che non c’era ancora riuscito - ha detto Pioli al termine di Verona-Milan -. Ora avremo una settimana piena per recuperare energie e lavorare bene, per poi affrontare sette partite in venti giorni. Sicuramente è stata la vittoria giusta nel momento giusto, ci permetterà di preparare al meglio il prossimo tour de force».