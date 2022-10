Moviola Verona-Milan 1-2: “Pobega-Djuric, niente rigore” | Serie A News

1 di 1

MOVIOLA VERONA-MILAN

La moviola di Verona-Milan 1-2 (Serie A 2022-2023), arbitro Davide Massa | AC Milan News (Getty Images)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato la moviola di Verona-Milan, partita della 10^ giornata della Serie A 2022-2023 terminata 1-2 per i rossoneri di Stefano Pioli. Per la 'rosea', buona la prestazione dell'arbitro del match, Davide Massa della sezione A.I.A. di Imperia, premiato con un 6,5 in pagella.

Fino al 65' Massa ha fischiato solo 11 falli, lasciando molto correre. Nella fase finale, però, la partita è diventata 'ruvida', 'elettrica' e, logicamente, sono emerse tanto le ammonizioni quanto le situazioni da controllare. Giusti, secondo la moviola del quotidiano sportivo nazionale, i cartellini gialli comminati da Massa.

Moviola Verona-Milan, Massa non sbaglia nulla

In sequenza, Giangiacomo Magnani su Divock Origi, Martin Hongla per un pestone a Tommaso Pobega, Marco Faraoni per un fallo tattico con avversario in fuga e Theo Hernández per la medesima situazione. All'87', primo 'check' per eventuale tocco di mano in area rossonera.

Per Paolo Silvio Mazzoleni, al V.A.R., né Fikayo Tomori, né Matteo Gabbia, né Malick Thiaw (che salva tutto con la gamba destra), toccano il pallone con il braccio nell'assalto dell'Hellas Verona alla porta rossonera. Al 90', secondo controllo al video per Massa.

In occasione, infatti, della rovesciata di Milan Djurić in area del Milan, il pallone finisce sul braccio di Pobega. Braccio, però, aderente al corpo e, quindi, anche qui non ci sono gli estremi per la concessione di un penalty. Non è stato meritevole di calcio di rigore, giustamente, secondo Massa, anche il sandwich del 63' in area veronese tra Isak Hien e Rafael Leão.

Tutti e tre regolari, infine, i gol della partita. Una buona direzione di gara, dunque, in una partita spigolosa e vissuta sul filo dell'equilibrio. Verona-Milan 1-2: le pagelle rossonere secondo la nostra redazione >>>