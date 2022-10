Verona-Milan 1-2: “Il Diavolo tiene il passo” | Serie A News

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Verona-Milan , partita della 10^ giornata della Serie A 2022-2023 terminata 1-2 per i rossoneri. Il Diavolo è vivo e al' Bentegodi' è stato salvato, nel finale di una partita sofferta e che ha anche rischiato di perdere, da Sandro Tonali .

Dato, questo, che la dice lunga sull'attitudine della squadra rossonera. A Verona il Milan ha fatto molta fatica; alla fine, però, ha portato a casa tre punti che valgono oro, il terzo posto in classifica in solitaria e il continuo della rincorsa al Napoli capolista del campionato. Un ottimo modo, per Pioli, per festeggiare le 150 panchine rossonere.