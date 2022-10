Valeri tra Fiorentina-Inter e mancato rosso ad Hateboer su Leao: rischia stop

Paolo Valeri ha dato il peggio di sé nel corso di Fiorentina-Inter, partita valida per l'11^ giornata di Serie A. L'arbitro, dopo aver consultato il Var, non ha estratto il cartellino rosso ai danni di Federico Dimarco , autore del fallo su Giacomo Bonaventura. Molti sono i dubbi anche sulla trattenuta di Edin Dzeko su Nikola Milenkovic, contatto da cui è scaturito il quarto e decisivo gol nerazzurro.

Rischia lo stop

Come riferisce 'La Gazzetta dello Sport' Valeri dovrebbe essere fermato dal designatore Rocchi per qualche giornata. L'episodio, tra l'altro, è arrivato subito dopo l'ammissione dell'errore dello stesso Valeri in Atalanta-Milan: “Sull’intervento di Hateober su Leao ho sbagliato e ho commesso un errore. In quel momento ero al Var, nessuno ha protestato, il giocatore si è rialzato subito e il gioco è proseguito. Quel fallo, però, era da rosso fuoco". Milan, buone notizie per Dest e Brahim Diaz: gli aggiornamenti sulle loro condizioni