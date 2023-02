United for Ukraine, stasera cena di gala dell’ex rossonero Shevchenko

Stasera all'hotel Excelsior Gallia di Milano la cena di gala di Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, per la raccolta fondi pro Ucraina

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha ricordato come stasera, presso l'hotel Excelsior Gallia di Milano, si terrà l'evento "United for Ukraine". Si tratta di una cena di gala che si pone l'obiettivo di raccogliere fondi per la fondazione 'Football for Ukraine CIO'. Fondi da raccogliere con un'asta benefica e con gli ingressi alla cena.