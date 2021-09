UEFA, premio di consolazione al Milan: il rigore dato da Çakir non c’era

La UEFA dà ragione al Milan in merito il rigore decisivo della sfida di martedì contro l'Atlético Madrid fischiato da Cüneyt Çakir

Daniele Triolo

Il calcio di rigore che ha deciso, martedì sera a 'San Siro', la sfida di Champions League tra Milan ed Atlético Madrid non c'era. Come rivelato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, anche per la UEFA il provvedimento adottato dall'arbitro turco Cüneyt Çakir è stato un errore.

Non è un granché, ad ogni modo, come premio di consolazione per il Milan di Stefano Pioli. Il quale, senza il clamoroso omaggio in pieno recupero all'Atlético Madrid di Diego Pablo Simeone, oggi non si troverebbe a quota zero punti nel gruppo B di Champions dopo due partite.

La UEFA, secondo il 'CorSera', ha ricostruito l'episodio del penalty concesso ai 'Colchoneros'. Fischiato per un fallo di mano di Pierre Kalulu, nell'area di rigore rossonera, arrivato in seguito a un contrasto ravvicinato con il connazionale Thomas Lemar, centrocampista dell'Atléti. Solo che nessuno ha visto come sia stato il braccio di Lemar a spingere la sfera su quello di Kalulu.

A Nyon hanno considerato l'episodio un evidente cortocircuito. Questo ha indotto Çakir a fidarsi della propria opinione, nonostante la situazione di gioco fosse rapida e concitata. Il principale responsabile, comunque, viene considerato il suo connazionale Abdulkadir Bitigen, colui che era al V.A.R. durante Milan-Atlético Madrid.

La UEFA, quindi, non ha escluso di fermare per un po' arbitro ed assistente. Ciò, però, non restituirà punti e sorrisi al Milan. La rabbia in casa rossonera è ancora forte e lo si è capito dalle dichiarazioni rilasciate ieri da Gordon Singer durante l'evento 'Restore The Music Milan'.

Anche il Presidente Paolo Scaroni, pur avendo voluto dribblare l'argomento arbitri, si è dimostrato amareggiato per come sia arrivata la sconfitta del Milan. Il quale, ora, per passare il girone di Champions League, dovrà necessariamente battere il Porto nei prossimi due incontri, prima al 'do Dragão' quindi a 'San Siro' e sperare, quindi, di potersela giocare negli ultimi due match.