Udinese-Milan 3-1, la moviola: “Giusto il rigore e corretto farlo ripetere”

Udinese-Milan 3-1, la moviola della 'rosea'

Quattro gli episodi chiave dell'incontro tra Udinese e Milan. Al 42esimo il rigore assegnato ai rossoneri: Bijol colpisce il pallone con un braccio vistosamente troppo lontano dal corpo. Doveri prima lascia correre poi, richiamato dal Var Nasca, va al monitor e cambia idea: decisione giusta. Ibra batte il penalty e lo sbaglia, il Var segnala l’infrazione di Beto che era entrato prima in area e poi aveva raccolto la respinta di Silvestri: da regolamento il rigore va ripetuto. Sottil protesta e viene espulso. Nella ripresa, al 55esimo, trattenuta reciproca tra Ibrahimovic e Bijol in area bianconera: giusto far continuare. Sul terzo gol dell’Udinese Ehizibue è in posizione regolare, prima contatto tra Success e Thiaw giudicato regolare da Doveri.