Udinese-Milan, una difesa da incubo: numeri da retrocessione

Udinese-Milan, difesa da incubo

Sul primo gol dell'Udinese, si legge, Bennacer tiene il pallone tra i piedi, alza la testa e vede Tomori sulla sinistra. Il passaggio è lento, prevedibile, che viene letto facilmente dall'avversario. L'inglese, anticipato da Samardzic, cerca di rimediare all'errore, ma si fa saltare facilmente, cosa che lascia spazio al tiro di Pereyra. E' la prima picconata a un muro sempre più fragile. Nel 2023 solo la Cremonese ha subito più gol del Milan, 26 a 25, ma Ciofani e compagni stanno lottando per non retrocedere. Il punto di forza del Milan scudetto di Pioli, ormai non è più tale. Ora l'allenatore rossonero, dovrà lavorare, in vista di un aprile di fuoco. Udinese-Milan, Curva Sud: “Qualificazione Champions non è un’opzione”