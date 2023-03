Udinese-Milan, un attacco senza idee: il gol di Ibra non basta

Udinese-Milan, attacco senza idee

Ibrahimovic, si legge, ha segnato il rigore con cui si è preso il record di marcatore più anziano della Serie A, ma il resto del match è pura ombra. Un destro da fuori su punizione, qualche sponda, due o tre scambi. L'intesa con Leao non c'è mai stata. E il manifesto del suo gioco è tutto nel primo tempo: con Saelemaekers sulla destra, pronto per crossare, lo svedese gli va vicino per cercare il fraseggio, lasciando l'area sguarnita. Le differenze con Giroud di vedono: il francese avrebbe provato ad entrare con la forza e a tenere su palla. Ibra cerca la palla e il dialogo, che non arriva, con i compagni. Ultimo neo: chi entra dalla panchina non incide. Origi, Rebic, De Ketelaere. Nessuno ha calciato in porta. L'Udinese vince con merito contro il Milan. Udinese-Milan, Curva Sud: “Qualificazione Champions non è un’opzione”