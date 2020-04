TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 7 aprile 2020

NEWS CALCIO – Questa la prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, 7 aprile 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul Mondo dello Sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Tuttosport apre in pagina con un virgolettato “Salviamo il Calcio” di Adriano Galliani, attuale amministratore delegato del Monza ed ex dirigente del Milan. Il quotidiano torinese ricorda anche il gol del grande George Weah in un famoso Milan-Verona. Poi la clamorosa indiscrezione di Massimo Moratti circa l’interesse dell’Inter per il più forte calciatore al mondo: Lionel Messi.

