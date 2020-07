TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 5 luglio 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina di Tuttosport, in edicola oggi, domenica 5 luglio 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Prima pagina dedicata alla netta vittoria della Juventus per 4-1 ne derby contro il Torino. In basso un Milan in formato ‘La Grande Bellezza’, che schianta la Lazio per 3-0 e permette ai bianconeri di mettere le mani sul nono scudetto consecutivo.

TUTTE LE NEWS SU LAZIO-MILAN >>>