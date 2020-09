TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 30 agosto 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, domenica 30 agosto 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano la scelta di Luis Suarez, che spingerebbe per vestire la maglia della Juventus. Sulla sinistra, invece, le strategie di Milan e Inter per il centrocampo: i rossoneri puntano dritti su Sandro Tonali, i nerazzurri su Arturo Vidal.

