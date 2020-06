TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 26 giugno 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina di Tuttosport, in edicola oggi, venerdì 26 giugno 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano lo scambio tra Juventus e Barcellona che vede protagonisti i centrocampisti Miralem Pjanic e Arthur. Accordo totale col bosniaco che si trasferirà in blaugrana più un indennizzo di 10 milioni. Il difensore del Verona Kumbulla, invece, è molto vicino alla Lazio per 20 milioni più bonus. Ieri l’incontro tra Tare e il presidente degli Scaligeri Setti. Intervista esclusiva a Gaetano Castrovilli che rivela il suo futuro.

