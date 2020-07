TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 24 luglio 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, venerdì 24 luglio 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Il quotidiano torinese sottolinea le ennesime amnesie della Juventus, andata in vantaggio con ill gol di Matthijs De Ligt, ma rimontata dall’Udinese, che vince 2-1. Fallita la prima occasione per vincere lo scudetto.

