TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 22 febbraio 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, lunedì 22 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con la Juventus e con l’Inter. I bianconeri, questa sera, riceveranno il Crotone all’Allianz Stadium alle ore 20:45 per il posticipo della 23^ giornata di campionato. Andrea Pirlo si affiderà ancora una volta a Cristiano Ronaldo poiché non è ancora disponibile Paulo Dybala.

I nerazzurri di Antonio Conte, invece, sovrastano 0-3 il Milan nel derby di Milano e consolidano la loro prima posizione in Serie A, a +4 proprio sui rossoneri. Il Torino, finalmente, abbraccia Antonio Sanabria, guarito dal coronavirus mentre a Cagliari è arrivato il nuovo allenatore: Leonardo Semplici.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>