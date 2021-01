TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 15 gennaio 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, venerdì 15 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola apre, in copertina, con la sua intervista esclusiva a Marcello Lippi, ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, nonché ex allenatore di Inter e Juventus. Proprio con Lippi il quotidiano torinese gioca in anticipo il derby d’Italia. Lippi parla di Antonio Conte, Andrea Pirlo e tanti altri temi sulla partita.

Nel riquadro verticale, il commento alle gare di ieri in Coppa Italia, con Atalanta e Spal che staccano il biglietto per i quarti di finale e la presentazione di Lazio-Roma, anticipo della 18^ giornata di Serie A. Quindi, si parla della cessione dell’Inter, con Zhang Jindong, proprietario del gruppo ‘Suning‘, pronto a vendere il 40% del club.

Non soltanto il fondo ‘BC Partners‘ all’orizzonte tra i possibili acquirenti. Infine, spazio al calciomercato del Torino: si punta l’attaccante Sam Lammers dell’Atalanta. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>