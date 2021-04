TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 9 aprile 2021

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 9 aprile 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 9 aprile 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Il quotidiano torinese apre con un focus su Paulo Dybala, di nuovo protagonista dopo il gol contro il Napoli. In alto il valore dell'Inter che potrebbe salire dopo la vittoria dello scudetto. Infine, attenzione sul prossimo futuro da attore per Zlatan Ibrahimovic: lo svedese reciterà in Asterix e Obelix nei panni di Antivirus.