TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 8 novembre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, domenica 8 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano lo ‘scontro scudetto’ tra Lazio e Juventus: biancocelesti senza Ciro Immobile, Thomas Strakosha e Lucas Leiva causa Covid. Attenzione anche alle parole di Marco Giampaolo, che vuole continuare a vincere dopo il primo successo contro il Genoa.