TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 7 aprile 2021

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 7 aprile 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 7 aprile 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano l'Inter di Antonio Conte, che potrebbe mettere le mani sullo scudetto in caso di vittoria contro il Sassuolo nel recupero di oggi. Attenzione anche a Juventus-Napoli, match fondamentale per la lotta alla Champions League.