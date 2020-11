TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 6 novembre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, venerdì 6 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano focus sulla coppia Morata-Ronaldo, che tanto bene sta facendo in casa Juventus. In alto i risultati delle italiane in Europa League. Vittorie per Napoli e Roma, ‘botta’ a San Siro per il Milan contro il Lille: crollo dopo 24 risultati utili consecutivi.