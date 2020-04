TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 6 aprile 2020

NEWS CALCIO – Questa la prima pagina di Tuttosport, in edicola oggi, lunedì 6 aprile 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul Mondo dello Sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

In primo piano, con il titolo ‘Tamponi e test per tutti’, si vuole salvaguardare la salute dei calciatori in vista di una possibile ripresa della Serie A. Per quanto riguarda il Milan, viene riportato l’accostamento tra il Torino e Tommaso Pobega, centrocampista rossonero in prestito al Pordenone.

