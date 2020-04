TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 5 aprile 2020

NEWS CALCIO – Questa la prima pagina di Tuttosport, in edicola oggi, domenica 5 aprile 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul Mondo dello Sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il quotidiano torinese apre con un’intervista esclusiva al cardinale Bertone in centro pagina. Di spalla il mercato con Tonali e Castrovilli obiettivi per la Juventus, mentre il talento Agoumé dell’Inter rilascia un’intervista in cui parla del suo rapporto con Antonio Conte. Camavinga e gli altri predestinati, è l’inchiesta sul futuro dei talenti del calcio mondiale.

Queste le altre prime pagine di giornata >>>

