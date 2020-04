TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 30 aprile 2020

NEWS CALCIO – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, giovedì 30 aprile 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

In primo piano viene evidenziata la positività di Paulo Dybala a coronavirus, nonostante siano passate diverse settimane dal suo contagio. In alto c’è lo scontro tra la Uefa, disponibile al rientro in campo, e il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che frena in merito a questo argomento. Sulla destra Ariedo Braida parla di Arthur, centrocampista del Barcellona in orbita Juventus. Per quanto riguarda il Milan non c’è nulla di particolare da segnalare.

