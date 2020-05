TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 29 maggio 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina di Tuttosport, in edicola oggi, venerdì 29 maggio 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Inevitabile l’apertura alla decisione di riprendere la Serie A dal 20 giugno. Dal 13, invece, si partirà con le semifinali di ritorno della Coppa Italia, prima della finale prevista per giorno 17. Inoltre vengono ricordate le 39 vittime dell’Heysel nel 1985, la notte in cui la Juventus vinse per la prima volta la Coppa dei Campioni. Per quanto riguarda il Milan nessuna news in particolare da segnalare.