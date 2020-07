ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, mercoledì 29 luglio 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano l’affare che procede a gonfievele tra la Juventus e Arkadiusz Milik in vista della prossima stagione. A destra le vittorie di ieri da parte di Atalanta e Inter.

