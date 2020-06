TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 29 giugno 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, lunedì 29 giugno 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Prima pagina dedicata al calciomercato della Juventus: colpo Arthur, preso dal Barcellona in cambio di Miralem Pjanić più 10 milioni di euro. Il centrocampista brasiliano ha svolto ieri le visite mediche con i bianconeri al ‘J-Medical‘ ed è poi tornato in Catalogna. Adesso Fabio Paratici, CFO della ‘Vecchia Signora‘, va all’assalto dell’attaccante polacco Arkadiusz Milik del Napoli.

In alto, sotto la testata, si fa il punto sul campionato di Serie A, con l’Atalanta, giunta a quota 80 gol in 28 gare di campionato, vittoriosa ad Udinese e con i successi, in zona Champions League ed Europa League, di Inter, Napoli e Milan. “Inter, Milan e Napoli: sì!“, il titolo di ‘Tuttosport’ a tal proposito.

Nel riquadro verticale, poi, la furia Rocco Commisso, perché la sua Fiorentina ha subito torti arbitrali in casa della Lazio ed i tanti dubbi di Urbano Cairo, Presidente del Torino.