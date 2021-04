TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 28 aprile 2021

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 28 aprile 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 28 aprile 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Il quotidiano torinese apre con la corsa ad un posto in Champions League, che permetterebbe alle squadre di programmare il futuro con più tranquillità visti gli introiti derivanti dalla competizione.